À la Une : les léopards pour le Mondial, la famille Tshisekedi dans la tourmente

Le Football en Une du Potentiel : « La RDC à 90 minutes d'un retour historique Mondial, l’heure de vérité approche pour les Léopards de la RDC », écrit le quotidien.

Qualifiée directement pour la finale des barrages intercontinentaux du Mondial 2026, la RDC connaît désormais ses potentiels adversaires. Elle affrontera le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque.



Selon le Potentiel, « cette finale décisive aura lieu le 31 mars 2026 au Mexique, théâtre d’un affrontement qui pourrait marquer l’histoire du football congolais. Une victoire en finale propulserait les Léopards à la Coupe du monde, une première depuis leur unique participation en 1974, soit 52 ans d’attente ».



Face à eux, note le quotidien, « la Jamaïque apparaît comme un adversaire plus aguerri, tandis que la Nouvelle-Calédonie pourrait jouer les trouble-fêtes avec son football imprévisible ».



« Les Léopards aux portes du Mondial », titre l'Ouragan. Le trihebdomadaire estime que la RDC « n’est plus une nation spectatrice. Elle redevient une nation conquérante. Le rêve est proche. Et les Léopards sont prêts à bondir ».

Et en une dans Congo nouveau : La Belgique ouvre une enquête sur la famille Tshisekedi



Le parquet fédéral belge qui a enregistré la plainte visant des proches du président Félix Tshisekedi a décidé d'enquêter sur les allégations de pillage des minerais du Katanga.



Ce parquet belge a exigé, selon le trihebdomadaire, « d’accéder à l’historique complet des comptes bancaires de la première dame, Denise Nyakeru, ainsi que ceux des enfants et des frères du chef de l’État. Une décision marque un tournant majeur dans une enquête qui prend une dimension à la fois judiciaire, politique et diplomatique »



Déposée le 8 juillet dernier, la plainte à l’origine de cette procédure émane des avocats Bernard et Brieuc Maingain, mandatés par plusieurs ONG katangaises et quatre anciens dirigeants de la Gécamines.



Ils accusent, lit-on, « neuf membres du « clan Tshisekedi » — tous de nationalité belge — « de corruption, de détournement et de blanchiment réalisés à travers la gestion opaque de plusieurs sites miniers stratégiques dans le sud-est de la RDC ».



Les écoles abandonnées pour l’Or, le cacao et les sauterelles



Dans Forum des Ass, plus de 500 enseignants abandonnent la craie pour l'or et le cacao ! Ça se passe en Ituri.

Plus de 500 enseignants des écoles publiques de la province éducationnelle Ituri 1 ont abandonné leurs postes depuis le début de l'année scolaire en ville de Bunia et dans les territoires d'Irumu, Mambasa et Djugu.



D'après l’inspecteur provincial de cette zone éducative, poursuit le quotidien, « ces enseignants abandonnent leurs postes à la suite des activités aurifères et de la culture du cacao qu'ils jugent mieux rentable ». Pour combler ces vides, annonce Forum des Ass, un concours spécial pour enseignants est organisé.



Dans le même chapitre et dans la même province … près d’une centaine d’enfants abandonnent l’école pour ramasser des sauterelles. C’est à retrouver dans la Tempête des tropiques.



Ces élèves ont quitté l’école depuis le début du mois de novembre dans le territoire de Mambasa. Selon un rapport de monitoring publié mercredi 19 novembre par l’ONG Convention pour le respect des droits de l’homme, « cette déperdition scolaire est directement liée aux activités de ramassage et de vente des sauterelles »



L’apparition de ces insectes est périodique en saison pluvieuse. Et de commenter : « Ces insectes, riches en protéines, constituent une source de nourriture occasionnelle pour de nombreuses familles, mais aussi un commerce rentable pour certains habitants ».

L’ONG alerte conclut le quotidien kinois, « cette activité expose les élèves à la délinquance juvénile ».



