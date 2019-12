À peine élue, Miss France victime de racisme

C'est désormais une habitude en France. Dès que notre Miss n'est pas blanche, elle déclenche une polémique nauséabonde. Alicia Aylies n'y échappe pas, selon le Point.fr



À peine élue et déjà les remarques désobligeantes : la jeune Alicia Aylies, 18 ans, une belle métisse issue de la Guyane, est devenue rapidement la cible de remarques racistes critiquant sa couleur de peau ou ses origines d'outre-mer. Comme souvent, les flèches émanent de la fachosphère, très active sur Internet, de militants extrémistes qui trouvent là matière à polémiquer pour relayer leurs idées nauséeuses et rétrogrades : « Humiliation nationale », « Imposture cosmopolite », « C'est n'importe quoi », « La prochaine aura le voile intégral », etc. Selon le Point.fr, il n'a même pas fallu 24 heures pour voir les commentaires racistes déverser leur bile sur une splendide fille qui porte haut la beauté nationale.