AN1_BDF : l’économiste et gestionnaire Babacar Bitèye sur les premières tendances du régime de Diomaye Faye

Effectivement. Il est prématuré de tirer des conclusions définitives. Cependant, il est possible de commencer à analyser les premières décisions et orientations prises par le nouveau régime. Nous observons des signes d'une gouvernance qui semble s'inscrire dans une volonté de transformation économique. Les premières actions montrent un intérêt prononcé pour la réforme du secteur public, ainsi qu'une attention particulière portée à l'amélioration de l'infrastructure, ce qui pourrait avoir un impact positif à long terme.



Quels sont, selon vous, les points forts de ce début de mandat sur le plan économique ?



Un des aspects les plus intéressants de ce début de mandat est la volonté manifeste de moderniser l'économie, notamment à travers des initiatives visant à booster l'entrepreneuriat local et à attirer davantage d'investissements étrangers. L’accent mis sur l’agriculture et les infrastructures est également très prometteur. Ces secteurs sont cruciaux pour stimuler la croissance économique et créer des emplois durables.



Mais il y a aussi des aspects qui peuvent être perçus comme des manquements, n'est-ce pas ?



Bien sûr, tout gouvernement, même au début de son mandat, doit faire face à des défis. Si l’on regarde les premières mesures, il y a quelques lacunes en termes de communication autour des réformes à venir. Certaines décisions économiques, bien qu'intéressantes, manquent parfois de clarté quant à leur mise en œuvre. La gestion de la transition économique est délicate, et l'absence de détails précis sur certaines initiatives pourrait créer des incertitudes.



Que pensez-vous de la gouvernance du tandem Sonko-Diomaye, arrivé au pouvoir le 24 mars 2024 ?



Le tandem Sonko-Diomaye a suscité beaucoup d'espoirs, notamment en raison de leur engagement pour une gouvernance plus transparente et responsable. Cependant, la réussite de leur projet dépendra largement de leur capacité à équilibrer les attentes populaires avec les contraintes économiques et structurelles du pays. Leur gestion sera scrutée, en particulier sur la manière dont ils traiteront les dossiers économiques cruciaux comme la dette publique, l’emploi des jeunes, et la diversification de l’économie.



En somme, les premières tendances sont prometteuses, mais restent à confirmer ?



Exactement. Les premières actions sont encourageantes, mais la véritable épreuve pour ce gouvernement sera de concrétiser ces ambitions à travers des mesures tangibles et efficaces. Il faudra notamment éviter les faux départs et assurer un suivi rigoureux des réformes annoncées. Le peuple attend des résultats concrets dans les mois à venir, et ce sera là que le leadership de Diomaye Faye et de Sonko sera véritablement testé.