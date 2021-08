APR: Ça grogne dans les rangs du parti présidentiel à Touba-Mbacké

Ça grogne dans les rangs du parti présidentiel à Touba-Mbacké. Des jeunes se réclamant de l'Apr sont montés vendredi au créneau pour fustiger un manque de considération dont ils sont victimes de la part de la tête de file du parti, en l'occurrence, le Président Macky Sall, depuis 2012, selon L’Observateur.



Décidés à prendre désormais leur destin politique en main, ces jeunes politiciens très en colère ont jugé leur compagnonnage avec le régime en place comme nul. «Une seule audience n'a pu avoir lieu entre les jeunes apéristes de Touba et Mbacké et leur mentor, vous estimez que cela est normal ?», s'interroge Abdou Fatah Diop, parlant au nom des «rebelles».



Un état de fait qui, selon eux, a plongé le parti à Touba et Mbacké dans une léthargie sans

précèdent, synonyme des différentes débâcles qu'il y a subies depuis 2012 Touba.



Fort de ce diagnostic, les jeunes apéristes récusent le débat agité ces derniers jours, relatifs à des déclarations de candidats à la candidature pour les Locales de 2022. Pour Abdou Fatah Diop et ses camarades, l'heure n'est pas à des combinaisons politiques au sein de la coalition Bby, mais plutôt à faire de sorte que le parti présidentiel survive.



Pour lui, cela n'est possible que si plus de considération n'est pas apporté aux fers de lance du parti dans la localité, en l'occurrence les jeunes Toutefois, préviennent-ils, si le président de la République ne reconsidère pas sa position avec les jeunes de Touba et Mbacké, le réveil risque d'être fâcheux au lendemain des joutes de 2022.



«Nous ne comptons, un seul moment, bouger d'un iota. C'est dans le parti que nous allons rester et nous battre jusqu'à avoir gain de cause», conclut le porte-parole des jeunes apéristes, mécontents.