APROSI : Amadou Gueye limogé, Mamadou Lamine Ndiaye nommé directeur général





Pour rappel, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait diligenté une enquête sur la gestion d'Amadou Gueye, directeur général l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). Cette information a été rendue publique par le député Guy Marius Sagna dans une publication sur Facebook.



Selon lui, cette décision fait suite à une question écrite qu'il avait adressée au gouvernement le 9 juillet dernier. Dans sa question écrite, Guy Marius Sagna avait soulevé plusieurs points concernant le Directeur général de l'Aprosi, notamment : "La location d'un véhicule pour un coût de 4,7 millions de francs CFA par mois, et ce pendant dix mois, alors que l'agence est confrontée à un endettement massif et à de nombreuses difficultés: L'octroi de 500 litres de carburant dont il n'aurait pas dû bénéficier, puisqu'il perçoit déjà une indemnité couvrant les frais de carburant et de téléphone: La réalisation d'au moins neuf voyages professionnels pour lesquels il serait systématiquement passé par Paris à l'aller comme au retour avant de regagner Dakar".

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un changement à la tête de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI). Selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 12 novembre 2025, Mamadou Lamine Ndiaye, Commissaire aux enquêtes économiques, a été nommé Directeur général de l’APROSI, en remplacement d’Amadou Gueye.Le nouveau responsable, matricule de solde n°681 520/D, prend ainsi les commandes de cette structure stratégique du ministère de l’Industrie et du Commerce, chargée d’aménager et de promouvoir les zones industrielles du pays.