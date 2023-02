Abdou Karim Fofana sur l'enquête de Team Jorge: «les élections ne sont pas manipulables au Sénégal»

Une entreprise clandestine israélienne, spécialisée dans la manipulation électorale notamment par les réseaux sociaux, a été recrutée pour influencer des dizaines d'élections dans le monde, particulièrement en Afrique, selon le collectif de journalistes d'investigation "Forbidden Stories". Un secret qui s’explique par la nature des prestations fournies par Team Jorge : des campagnes de dénigrement et de désinformation à la carte, allant du piratage de boîtes e-mail à la diffusion de rumeurs grâce à de faux sites d’information et à des armées de profils factices sur les réseaux sociaux.



Le président sénégalais Macky Sall aurait fait recours à ces pratiques pour remporter la présidentielle de 2019. Son ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana a nié, estimant qu'il n'est pas possible de manipuler une élection au Sénégal.



«Le Sénégal est un pays démocratique. Le code électoral a été assez éprouvé depuis 1960. Nous avons un système d'inscription transparent. A chaque fois qu'il y a des élections, nous nous rendons compte de la robustesse du système avec la participation de la société civile. Qu'on revienne encore nous parler de manipulation électorale au Sénégal, il est impossible de procéder à des manipulations électorales. Ces questions sont dépassées. Les élections ne sont pas manipulables au Sénégal », a défendu le ministre porte-parole du gouvernement.