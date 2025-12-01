Abdou Mbow au ministre Daouda Ngom : "J'espère que vous n'oseriez pas toucher aux bourses des étudiants"

Le ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Daouda Ngom, a été interpellé par les députés lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale ce lundi 1er décembre 2025. Les débats étaient axés sur les questions relatives aux bourses étudiantes et la gestion des difficultés universitaires.



Prenant la parole, le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu, a introduit son propos par des citations soulignant l'importance de l'éducation. « Mandela disait que l’arme la plus puissante pour changer le monde, c’est l’éducation, et Malcolm X affirmait que c’est un passeport pour l’avenir, car demain appartient à ceux qui s’y préparent aujourd’hui », a-t-il rappelé.



S’adressant directement au ministre, qui est professeur d’université, le député Mbow a soulevé des questions critiques en lien avec le bilan de la gestion passée et la nécessité de réformes. « Je voudrais, M. le ministre, vous dire que votre Premier ministre a reconnu devant le monde entier votre incapacité à faire quelque chose pendant cinq ans, puisqu’il a déclaré ici, devant la représentativité nationale, que ce mandat sera un mandat de réforme », a-t-il lancé, avant d'énoncer trois questions précises.



« Je voudrais vous poser des questions. Trois », a-t-il déclaré. « D’abord, le bilan des deux premières années des classes prépas inaugurées en 2022 par le président Macky Sall parce que vous êtes très forts en matière de continuer l’œuvre du président Macky Sall. Deuxième question, le bilan de l’exploitation de notre premier satellite réceptionné à Montpelier en novembre 2023 sous le président Macky Sall toujours.

Troisième question, l’état d’exploitation du projet de construction de 8 Isep qui vont permettre de couvrir les 14 régions du Sénégal ».



Le député a ensuite abordé les difficultés universitaire « reconnues de tous », faisant référence aux grèves et aux concerts de casseroles survenus notamment à l'UCAD et à l'UGB. « Aujourd’hui M. le ministre, les difficultés au niveau des universités sont quand même reconnues de tous. Parce qu’on a vue des grèves, des concerts de casseroles, à l’Ucad, à l’Ugb, je voudrais que vous nous disiez exactement qu’est-ce que vous préconisaient pour régler ces difficultés ».



Il a également interpellé le ministre sur la question sensible des bourses étudiantes, après avoir « entendu des propositions allant dans le sens d'une réduction de leur montant ».



« J ’ai entendu l’un de vos députés plaider pour une réduction des bourses et je vous interpelé ici à ce sujet. J’espère que vous n’oserez pas toucher aux bourses, que vous n’allez pas les diminuer… Je vous rappelle que ces bourses, vous les avez trouvées ici, donc vous n’avez pas le droit d’y toucher. Je vous invite à dire aux Sénégalais que vous n’envisagez pas de diminuer les bourses, car si jamais vous le faites, ce sera une catastrophe », a-t-il averti.



Le député de l'opposition a demandé au ministre de préciser quelles mesures concrètes il préconise pour résoudre à la fois les problèmes structurels des universités et les difficultés de paiement des bourses.



Concernant la promesse de 500 recrutements de personnel, le député Mbow a reconnu que l’ancien Président Macky Sall avait déjà accompli une partie du travail en revalorisant les salaires pour « rendre à l’enseignant sa dignité », laissant désormais place au volet recrutement que le gouvernement actuel souhaite « terminer ». « Je vous ai entendu dire qu’il y a 500 recrutements prévus, et que personne ne l’avait encore fait dans le pays. C’est vrai parce que de 2012 à 2024, le Président Macky Sall était plus préoccupé à rendre à l’enseignant sa dignité, en revalorisant le salaire. Donc ce volet étant accompli naturellement il reste le recrutement et donc c’est ce que voulez terminer ».