Abdoulaye Bathily à la jeunesse : « C'est par la lutte qu'on se libère »

«Cette jeunesse que je vois, doit se battre avec les moyens de son époque. Partout où je vais, ce bouillonnement, même jusque dans les excès qui sont produits par ceux qui sont en face. La passion de la liberté habite en chacun d'entre nous. La passion de liberté je la vois en chacun des jeunes», a déclaré le professeur d'histoire.

S'adressant à la jeunesse, il ajoute : «Je les encourage en ça. Naturellement avec humilité, il faut améliorer les choses. C'est par la lutte qu'on se libère. Ce n'est pas par le soumission qu'on se libère», a souligné le fondateur de la Ld/Mpt et père fondateur de la démocratie au Sénégal après plusieurs années de lutte face aux gouvernements socialistes de Senghor dans la plus grande clandestinité avant d'avoir gain de cause sous le régime de Abdou Diouf.

Le professeur Abdoulaye Bathily à l'occasion de la séance de dédicace de ses mémoires : "passion de liberté", a profité de cette occasion pour s'exprimer sur l'actualité politique du Sénégal. La cérémonie qui a vu la participation d'éminents universitaires qui ont chacun donné sa vision des ouvrages. M. Bathily en profité pour dompter la jeunesse.