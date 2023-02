Abdoulaye Thiam veut faire de l’AIPS-Afrique une association "dynamique et innovante"

Le journaliste Abdoulaye Thiam a été élu ce samedi par consensus au poste de président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) zone Afrique, à l’issue du 7ème congrès de cette association. Le nouveau président veut faire de l’AIPS-Afrique une association "dynamique et innovante". Il invite le comité exécutif à travailler pour l’unité afin d’atteindre les objectifs.



« Nous commençons une nouvelle dynamique extrêmement importante pour AIPS-Afrique. Je veux vraiment qu’on soit très fort. Nous avons réussi à avoir un comité exécutif très légitime, nous allons aussi coopter deux autres membres. Et je tiens à ce qu’un de ces membres-là soit une femme », a dit Abdoulaye Thiam.



Il annonce la création d’une commission féminine et l’implication des anciens.

« Nous allons mettre en place une commission féminine pour offrir davantage de place pour les femmes. Je pense aussi qu’il est intéressant de mettre en place une commission des aînés. Comme les Mamadou Koumé, Baddredine, beaucoup de nos anciens sont encore là et continuent à nous accompagner. Je veux aussi parler du président sortant Obi Mitchell pendant neuf ans il a dirigé cette association (AIPS-Afrique) », a-t-il fait savoir.



Qui ajoute : « La commission d’éthique qui va régenter pour que les gens puissent rester dans ce qui fonde la presse, la liberté, la responsabilité en faisant dans les règles d’éthique et de déontologie, qui est très intéressante pour notre corporation va être très indépendante et va accompagner le travail que nous faisons ».



Le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) et rédacteur en chef de Sud Quotidien prône une autonomie financière de l’AIPS-Afrique. « Pour une nouvelle dynamique, faisons en sorte de soulager Gianni Merlo (président AIPS). Faisons en sorte surtout nous membre du comité exécutif de donner l’exemple. Que ça soit dans les Congrès AIPS Afrique ou AIPS-monde que nous fassions, nous même des efforts au sein de notre association nationale pour qu’on puisse se prendre en charge », a soutenu Abdoulaye Thiam.



« J’ai besoin qu’on travaille dans l’unité, c’est la seule façon qui nous permettra d’atteindre nos premiers objectifs que nous nous sommes fixés », a exhorté le président de l’AIPS-Afrique.