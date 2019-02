Abdoulaye Wade aux Sénégalais: "Assiégez les bureaux de vote, brûlez le fichier électoral, je serai votre avocat"

Le Parti Démocratique sénégalais persiste et signe dans son idée de boycott. En effet, Le secrétaire général national du parti Me Abdoulaye Wade n’est pas prêt à abandonner de sitôt, son désir de vouloir empêcher la tenue de la présidentielle de 2019, qu'il clame depuis son retour. Lors de la réunion du comité directeur qu’ il a présidé ce mercredi 13 février 2019, dans un hôtel de la place. «Le Pape du Sopi » a clairement déclaré devant l’assistance que «la présidentielle ne se tiendra pas ce mois de février demandant aux Sénégalais de brûler le matériel électoral ».



« On ne participera pas à cette présidentielle. Donc nous avons décidé d'attaquer les bureaux de vote pour qu’il n’y ait pas d’élections. Prenez le fichier électoral, sortez le, et mettez un peu d’essence, puis brûler-le devant la place publique, je serais votre avocat. Parce que si nous brûlons 50 à 70 des bureaux de vote ils seront obligés de recommencer les élections dans d’autres conditions », a soutenu l’ancien président du Sénégal (2000-2012), précisant ainsi qu’ils ne faut pas toucher aux bulletins des candidats, ni aux maisons, également les cartes d'identité.



Considérant que le président sortant Macky Sall, candidat à sa propre réélection veut truquer le scrutin, donc pour Me Wade « Le PDS n’est pas prêt à cautionner une telle forfaiture. Brûlez ce fichier n’est pas un délit. Supposons que ce soit Omar Sarr, que j'aimerais bien défendre un jour brûle ce fichier frauduleux, je vais juste plaider : qu'il est dit que c’est le devoir d’un citoyen de brûler un fichier frauduleux. »