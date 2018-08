Abdoulaye Wilane à Khalifa Sall: « Si j’étais à sa place, je n’aurais pas interjeté appel»

«Pour un Président (Macky Sall) qui a gracié Karim Wade, rien ne l’empêcherait de prendre la même mesure pour Khalifa Sall et ses codétenus», a estimé Wilane sur la Rfm.



Pour Abdoulaye Wilane, à force de vouloir continuer pendant qu’il est en prison, pendant qu’on veut en faire un candidat en prison, interjeter appel peut faire mousser davantage et cela ne lui paraît pas « intelligent » ni « cohérent».



« Nous souhaitons une fois que la procédure est terminée, comme l’a dit le Secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng, que Macky Sall puisse montrer qu’il n’a pas de problème avec Khalifa Sall et qu’il puisse tourner la page, (en lui accordant une grâce) », a indiqué le maire de Kaffrine.