Accès à l'Information: l’IPAO pose le débat sur le droit des Femmes à communiquer

L’accès à l’information présente des avantages spécifiques pour les femmes puisqu’elle leur permet de prendre des décisions plus efficaces. Par exemple l’ATI élargit leurs possibilités en matière d’éducation, d’activités génératrices de revenus, d’accès à la propriété foncière et aux soins de santé ; l’ATI leur permet de comprendre et d’exercer toute la gamme de leurs droits ; les aide à participer plus pleinement à la vie publique.



Pourtant, l’accès des femmes aux informations dont elles ont besoin reste, en Afrique de l’Ouest, extrêmement limité, plus encore que pour les hommes…. Cet accès, plus limité et plus inéquitable, des femmes à l’information entretient et accroît la marginalisation des femmes en tant que citoyennes, détentrices de droits universellement reconnus, et en tant qu’actrices du développement et de la gouvernance. Par exemple, la pandémie du Covid -19 a un fort impact sur les femmes et leurs droits que sur leurs droits.



Les femmes sont comme effacées par la manière dont l’information « d’intérêt public » est produite aujourd’hui par les institutions publiques ou privées, ou par les médias en Afrique de l’Ouest. En effet, les informations produites par les institutions publiques dans leur stratégie de réponse ne sont que rarement sexo –spécifiques : Exemple, le Covid -19 touche- t-il plus les femmes ou les hommes ?



Les informations produites sur la pandémie ne sont que rarement sensibles au genre : les points de femmes, qu’elles soient expertes, professionnelles ou victimes, brillent souvent par leur absence dans les médias. Une étude réalisée par l’Institut Panos /Afrique de l’Ouest dans quatre pays de la sous –région : Sénégal, Côte –d’Ivoire, Mali et Niger, révèle ainsi que seulement 3% des informations produites par les médias sénégalais étaient centrés sur les femmes, et que 3, 7% des personnes interrogées dans les informations relatives à la pandémie étaient des femmes.



En organisant un colloque international axé sur : « L’accès à l’information a-t-il un genre ? Renforcer les synergies pour la promotion du droit d’accès à l’information et du Droit des femmes à Communiquer », l’Institut Panos /Afrique de l’Ouest (IPAO) via le projet « Femmes : Occupez les médias ! », veut promouvoir un accès genré à une information genrée. Il s’agit entre autres objectifs spécifiques de sensibiliser les parties –prenantes (ODDF, institutions médiatiques, institutions nationales et régionales en charge de la promotion des droits des femmes et des droits de et à, l’information) à la nécessité d’un accès « genré » à une information « genrée ». « Il faut que les femmes puissent accéder à l’information mais il faut surtout que l’information à laquelle tout le monde accède soit une information qui prenne en compte les femmes. Par exemple pour le Covid -19 on sait combien il y a de malades mais on ne sait pas combien il ya de malades femmes. (…) Il est très important que des mesures soient prises face à la crise post-Covid en faveur des femmes », a indiqué Diane Senghor , Directeur de l’Institut Panos/Afrique de l’Ouest, rapporté par Le Témoin.



Invité à ce colloque international venir partager les tenants et aboutissants de cet avant-projet de loi, le Secrétaire d’Etat aux Droits humains et à la Promotion de la Bonne Gouvernance, a souligné que le droit des femmes à l’accès à l’information va figurer en bonne place dans ce document. « Aujourd’hui, nous avons été invités par l’Institut Panos qui en réalité souhaite que dans le cadre de la préparation et de l’élaboration de cet avant-projet, on tienne compte de l’aspect genre. C’est très important, nous avons entendu les recommandations, les suggestions de l’Institut Panos que nous allons mettre en œuvre », a promis Mamadou Saliou Sow.