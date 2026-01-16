Diplomatie : la Russie officialise sa présence à Niamey avec l’accréditation de son ambassadeur

Nouvelle étape majeure dans le rapprochement entre Niamey et Moscou. Viktor Voropayev a officiellement pris ses fonctions d’ambassadeur de Russie au Niger, jeudi, 16 janvier 2025. Il a présenté ses lettres de créance au général Abdourahamane Tiani.



Jusqu’à présent, les affaires diplomatiques russes au Niger étaient gérées depuis le Mali voisin. Ce changement de dispositif marque la volonté de Vladimir Poutine de stabiliser et de pérenniser l'axe Moscou-Niamey. Nommé en août dernier, Viktor Voropayev incarne désormais physiquement cette nouvelle alliance au cœur de la capitale nigérienne.



Depuis le coup d'État de juillet 2023, le Niger à l'instar du Burkina Faso et du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES) a opéré un virage géopolitique radical. Après avoir exigé le départ des troupes françaises et américaines, la junte dirigée par le général Tiani s'est tournée vers la Russie pour assurer sa sécurité.



Avec cette installation officielle, la Russie confirme son statut de partenaire privilégié du Niger, consolidant ainsi son influence grandissante dans la zone sahélienne.