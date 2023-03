Accès universel à l’électricité : Macky Sall demande l’accélération de l’exécution des projets d’électrification rurale

Le Président Macky Sall veut l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025. En conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé au ministre du Pétrole et des Energies, d’accélérer, avec le concours de toutes les entités publiques, la mise en œuvre du Programme d’Urgence d’Electrification rurale dans une dynamique d’amélioration du taux d’accès à l’électricité avec le raccordement prochain de plusieurs localités du pays.



« Abordant l’accélération de l’exécution des projets d’électrification rurale, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement la priorité qu’il accorde à l’accès universel à l’électricité », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



A cet effet, le Président de la République a demandé au Ministre du Pétrole et des Energies, « d’accélérer, avec le concours de toutes les entités publiques, la mise en œuvre du Programme d’Urgence d’Electrification rurale dans une dynamique d’amélioration du taux d’accès à l’électricité avec le raccordement prochain de plusieurs localités du pays ».



En outre, le chef de l’Etat a indiqué, la « nécessité d’évaluer les concessions d’électrification rurale ainsi que les actions de l’Agence Sénégalaise d’électrification rurale (ASER) dans une optique d’optimisation des interventions publiques en matière d’accès universel à l’électricité ».



Dans cette perspective, Macky Sall a demandé au ministre du Pétrole et des Energies de faire un « compte rendu mensuel en Conseil des Ministres, de l’état d’exécution des projets d’électrification au regard des priorités définies et de l’objectif national d’électrification rurale à l’horizon 2025 ».