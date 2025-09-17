Accident mortel lors du Gamou : le chauffeur du Camion-citerne condamné à 6 mois de prison avec sursis, son permis suspendu

El Hadji Boucar D., le chauffeur du camion-citerne impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à cinq membres d'une famille de retour du Gamou de Tivaouane, a été jugé hier, mardi, pour « homicide involontaire ». Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et son permis a été suspendu pour la même durée.



Les victimes, une enseignante de 54 ans, Salimata S., quatre autres membres de sa famille, et le chauffeur de leur voiture sont décédées le 5 septembre dernier près du rond-point Keur Baila Lô. Le drame s'est produit alors que leur chauffeur tentait un dépassement dangereux.



El Hadji Boucar D., 43 ans, qui était en détention à la prison de Mbour depuis l'accident, a comparu mardi dernier au tribunal de grande instance. Encore visiblement sous le choc, il a expliqué avoir tout tenté pour éviter la collision. Il a même dévié son camion de la route, mais la vitesse de l'autre véhicule n'aurait pas permis d'éviter le choc. C'est ce qui, selon lui, explique la violence de l'impact, qui n'a laissé qu'un seul survivant parmi les six passagers du véhicule.



Ces explications, rapporte "L'Observateur", ont été confirmées par un membre de la famille des victimes, entendu lors de l'enquête préliminaire. Les conclusions des gendarmes de la brigade de Mbour, basées sur leur enquête, ont également pointé un « non-respect des prescriptions élémentaires du code de la route » et une « imprudence du défunt chauffeur ».



À l'issue de l'audience, le chauffeur du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été reconnu coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires sur le seul rescapé. Le tribunal d'instance de Mbour l'a condamné à six mois de prison avec sursis et a suspendu son permis de conduire pour six mois.