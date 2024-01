Accusations de génocide à Gaza : Mélenchon à La Haye pour suivre le procès contre le gouvernement israélien

Par voie d'un communiqué, le fondateur de La France Insoumise (LFI) a indiqué qu'il a été invité par le mouvement Progressive International, lors de la première audience à la Cour internationale de justice à La Haye, qui débute ce jeudi, afin d'examiner une plainte déposée par l'Afrique du Sud le 29 décembre 2023 et accusant Israël d'avoir commis des "crimes de génocide" dans la Bande de Gaza.



Le leader historique de LFI représentera la France au sein d'une délégation de l'Afrique du Sud à la Cour Internationale de Justice (CIJ).

Cette démarche vise à intervenir dans le conflit à Gaza, alors que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu est accusé de "génocide" et "violation de la Convention de 1948 pour la prévention du crime de génocide".



Jean-Luc Mélenchon a expliqué que cette saisine de la Cour Internationale de Justice, prévue pour le 11 janvier, s'inscrit dans le cadre de la Charte de prévention et d’interdiction des génocides de 1948, ratifiée par les deux pays concernés ainsi que par la France.



L'objectif est de mettre un terme aux hostilités actuelles à Gaza, selon le politicien de gauche. Le gouvernement Netanyahu présentera sa défense le lendemain.



Accompagné d'Arnaud Le Gall, député Insoumis et coordinateur à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mélenchon souligne son engagement pour le respect du droit et de l'ordre international établi par l'ONU. Il met en avant le choix des Insoumis pour une approche fondée sur des principes politiques intransigeants, indépendamment des acteurs impliqués, et un refus des politiques de force ou de théories conflictuelles telles que le "choc des civilisations".



Mélenchon exprime son espoir que cette action en justice contribue efficacement à la cessation des violences en cours à Gaza et accélère le jugement des criminels de guerre. Il affirme représenter, à travers cette démarche, tous les Français désireux de privilégier la paix et les solutions politiques face à la guerre et aux violences.



La première audience à la Cour internationale de justice à La Haye doit débuter aujourd'hui jeudi, alors que depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, tuant 23 357 personnes et en blessant 59 410, pour la plupart des enfants et des femmes.



Les bombardements incessants des forces armées israéliennes ont provoqué "des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent" selon des sources onusiennes et palestiniennes.



Interrogée ce mardi par Anadolu, la présidente du groupe La France Insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a rappelé que 160 enfants sont morts chaque jour dans la Bande de Gaza au mois de décembre 2023.



Décrivant une situation "effroyable" à Gaza, Mathilde Panot a appelé l'Exécutif français à saisir l'opportunité de sa présidence actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies "pour faire avancer la question du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel" en Palestine.



La cheffe de file des députés Insoumis a également appelé la France à "appuyer l'initiative prise par l'Afrique du Sud", qui a porté plainte le 29 décembre 2023 contre Israël pour "génocide" à Gaza auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), le tribunal de l’ONU chargé de régler les différends entre États