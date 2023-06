Accusé d'"inaction climatique", TotalEnergies face à la justice française

TotalEnergies retrouve, mercredi, les militants du climat au tribunal de Paris. Une coalition d'ONG et de collectivités, dont les villes de Paris et de New York, demande à la justice de contraindre le géant pétrogazier à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris.

France 24

