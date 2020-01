Accusé de mauvaise gestion à la tête du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté menace

Accusé de mauvaise gestion lorsqu’il était à la tête du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté a menacé ses détracteurs de saisir la justice. Il s’exprimait jeudi en marge de la revue annuelle de l’exécution des projets et réformes phares du Plan Sénégal Emergent.



« Le Port de Dakar est train d’avoir de bonne respiration, car j’ai laissé à l’actuel Directeur général un Port en très bonne santé parce que cumulé durant cinq années des bénéfices. De 2012 à 2017, je n’ai fait que des bénéfices et j’ai connu aucune faute de gestion », s’est venté l’ancien directeur.



« Les petits politiciens qui se sont hasardés à m’attaquer sur ce terrain ont été traduits en justice et ils ont complètement perdu. Et quiconque aura le courage de se présenter devant moi pour démontrer une faute que j’ai commise durant l’exercice de mes fonctions répondra au tribunal », menace-t-il.



Cheikh Kanté dit assumer parce qu’il a la confiance du président Macky Sall qui le hisse toujours à des postes de responsabilités. C’est cela aussi une partie de l’émergence », dit-il dans des propos rapportés par l’As quotidien.