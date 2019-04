Adresse à la Nation: Ousmane Sonko prie pour un Sénégal de justice et de cohésion

En ce 4 Avril 2019, je renouvelle mes voeux à la Nation entière ainsi que mes prières d'un Sénégal de Progrès, de Justice et de Cohésion.



Honneurs et Considérations à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux anciens combattants.

Bonne fête nationale! pic.twitter.com/5D0Mc2co7g

— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) 3 avril 2019



A défaut d'un temps d'antenne à la télévision, Ousmane Sonko, le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle a émis ses voeux à la Nation sénégalaise, via son compte Twitter en cette veille de célébration de son indépendance. Le leader de "Pastef Les Patriotes" a prié pour un Sénégal de Progrès, de Justice et de Cohésion. Il a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux ancien combattants."En ce 4 Avril 2019, je renouvelle mes voeux à la Nation entière ainsi que mes prières d'un Sénégal de Progrès, de Justice et de Cohésion. Honneurs et Considérations à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux anciens combattants. Bonne fête nationale!"