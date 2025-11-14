Aéroport de Saint-Louis : Déthié Fall exige des corrections urgentes sur le chantier de rénovation

S’exprimant à l’issue d’une visite technique effectuée sur le site, le ministre a indiqué que cette tournée a permis d’identifier plusieurs difficultés auxquelles l’aéroport reste confronté.

”Cette visite était aussi une occasion de voir toutes les difficultés auxquelles l’aéroport est confronté en vue de trouver des solutions. Je voudrais, sous ce registre, dire très clairement à l’entreprise notre insatisfaction par rapport au mur de clôture dont les fondations ne répondent pas aux normes’’, a déclaré Déthié Fall à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Il dit avoir constaté que les animaux avaient la possibilité de traverser une partie du périmètre de l’infrastructure. ”Cela pose un risque sérieux aux avions aussi bien lors de leur décollage que de leur atterrissage”, a-t-il averti.

Le ministre des Infrastructures n’a pas manqué d’attirer l’attention sur d’autres problèmes liés au déplacement de la station météo et à l’emplacement de l’aérogare.

Face à cette situation, il a enjoint l’entreprise en charge des travaux, en relation avec la direction des infrastructures aéroportuaires, de résoudre ce problème d’ici la fin du mois de novembre 2025.

