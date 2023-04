Affaire Assane Diouf: le Doyen des juges hérite du dossier

Assane Diouf a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet après son face à face avec le procureur de la République. L'activiste sera entendu jeudi par le Doyen des juges, Maham Diallo, selon son avocat.



D’après Me Cheikh Koureyssi Ba, le Doyen des juges a été désigné pour le dossier d’Assane Diouf qui sera entendu ce jeudi. Toujours selon la robe noire, l'appel de Pape Alé Niang suite au refus de restitution de son passeport sera également évoqué devant la Chambre d'accusation.



Assane Diouf est poursuivi pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques.