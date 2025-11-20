Affaire CESE : Le camp de Mimi Touré riposte aux attaques de Fadilou Keita

La riposte du camp d’Aminata Touré ne s’est pas fait attendre après la sortie de Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), qui invitait l’ancienne Première ministre à « assumer ses responsabilités, de gré ou de force », évoquant un rapport du CESE (Conseil économique social et environnemental) qui la viserait.



Dans un communiqué, la coordination des Cadres de Mimi 2024 a dénoncé les propos du DG de la CDC, le qualifiant de « calomniateur incompétent qui veut se faire un nom ».



« Après plus de 2 années de vérification, Macky Sall a été incapable d’imputer un quelconque fait de détournement de denier public à Mme Aminata Touré qui a été sa farouche opposante contre le 3ème mandat et contre le report de l’élection présidentielle », rappelle le camp de Mimi Touré.



Les Cadres de Mimi 2024 accusent également Fadilou Keita d’être un « incompétent au cursus universitaire douteux » qui chercherait à se « faire un nom en calomniant Mme Aminata Touré qui fut la première à faire sa déclaration de patrimoine volontaire en 2012 ».





« Alors que la Caisse de Dépôt et de Consignation doit être un mécanisme actif de soutien aux politiques publiques en ces moments de défis économiques pour notre pays, son Directeur Général Falilou Keïta est incapable de mettre en œuvre une quelconque stratégie encore moins une vision pour la CDC », dénoncent-ils. Selon eux, ce que les Sénégalais attendaient de Falilou Keita c’est qu’il travaille à faire de la « Caisse de Dépôt et de Consignation un mécanisme de contribution efficace à l’Economie du Sénégal, ce dont il est manifestement incapable ».





Les proches de l’ancienne Première ministre reprochent au DG de la CDC de faire de la « compensation politicienne pour justifier son énorme salaire de plusieurs millions ».



Selon eux, l’« activisme politique stérile » de Falilou Keita à Kaolack ne produisant aucun effet, ce dernier chercherait se faire remarquer par des « attaques calomnieuses contre Mme Aminata Touré ».



La coordination conclut en avertissant que « Fadilou Keita qui pense prospérer par la violence verbale sera remis à sa place autant de fois que nécessaire ».