Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : Jérôme Bandiaky, premier suspect inculpé et placé sous mandat de dépôt

En novembre 2022, la disparition des deux (02) gendarmes sénégalais, Didier Badji et Fulbert Sambou, avait suscité l’émoi et la colère dans le pays. Presque trois (03) ans après les faits, la justice a livré ses premières conclusions.



Un individu nommé Jérôme Bandiaky alias "Sniper" a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le vendredi 14 novembre, pour sa présumée implication dans la séquestration et l'assassinat des deux militaires, selon le quotidien «Libération» dans son édition de ce lundi.



Premier suspect interpellé dans cette affaire tragique, «Sniper» est également visé pour menaces de mort et violence contre un témoin clé qui a aidé à relancer l’affaire. Son interpellation intervient aussi dans un contexte où les enquêtes semblaient être au point mort, malgré les alertes des associations de défense des droits humains et les parents des victimes qui n’ont cessé de réclamer justice et vérité.



Hier, dimanche, comme un coup de pression aux autorités judiciaires et politiques, une marche a été organisée contre «l’oubli» de cette affaire par plusieurs acteurs politiques et de la société civile, afin d’exiger la lumière sur ces événements. «Une personne a été inculpée mais elle ne peut pas agir seule. Il faut que la Justice poursuive ses enquêtes et qu'elle veuille que les Sénégalais aient confiance en elle. La Justice doit chercher les commanditaires », a affirmé l’un des organisateurs de la marche, Seydi Cassama, par ailleurs directeur exécutif d'Amnesty International (AI) Sénégal.



Pour sa part, Me Djiby Diallo, un des avocats de Jérôme Bandiaky, a manifesté sa surprise quant à l’inculpation de son client. «Il n'a jamais été entendu sur cette affaire, ni à la police ni à la gendarmerie », a-t-il dit, promettant de se rapprocher du troisième cabinet ce lundi pour demander des explications.