Affaire Farba Ngom : Me Bocar Thiam saisit l’Igaj d’une plainte contre le juge Idrissa Diarra

L’affaire Farba Ngom, qui concerne des faits présumés de blanchiments de capitaux, d’escroquerie et de corruption, continue d’être au centre de l’actualité. Me Moussa Bocar Thiam, avocat du principal suspect, a saisi le 11 novembre 2025 l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) pour dénoncer le comportement du juge d’instruction, Idrissa Diarra, comme le révèle le journal «Les Echos», dans sa parution de ce jeudi.



L’avocat Bocar Thiam a accusé le Doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire et financier «des faits d’acte arbitraire et d’attentat à la liberté, de mise en danger de la vie d’autrui, de manquements à l’impartialité, à la loyauté et à la conscience professionnelle». Selon la source d’information, la procédure vise à faire exclure le magistrat instructeur de ses fonctions.



Le conseil de Farba Ngom reproche à Idrissa Diarra son refus de la main levée du mandat de dépôt, malgré l’avis des experts, alors que son client n’a pas été encore entendu sur le fond du dossier.



Pour Me Thiam, les neufs (09) mois de détention préventive de Farba Ngom portent aussi atteinte à ses droits, surtout que des rapports médicaux des experts ont conclu à «une incompatibilité» de l’état de santé de son client avec le milieu carcéral.



La plainte de Me Moussa Bocar Thiam (ancien ministre de la Communication) vise, d’une part, à pousser l’Igaj à diligenter une enquête, afin de constater que le juge d’instruction a fait preuve d’une «déloyauté manifeste contraire à la déontologie des magistrats» pour «satisfaire des désirs politiques de l’exécutif». Et d’autre part, elle vise à montrer que le magistrat Idrissa Diarra a mis en place «un stratagème délibéré pour maintenir Fraba Ngom en détention», ce qui justifierait le rejet de toutes ses offres de cautionnement, précise toujours le quotidien «Les Echos».



Placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025, Farba Ngom est suspecté d’être impliqué dans plusieurs faits de corruption, de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux portant sur des dizaines de milliards de FCFA.

