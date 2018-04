Affaire Fatma Samoura : Khalilou Fadiga défend la Secrétaire Générale de la FIFA

La secrétaire générale de la FIFA est accusée d’avoir des liens familiaux avec l’ex international sénégalais, El Hadji Diouf qui travaille dans un rôle d’ambassadeur pour la candidature du Maroc pour l’organisation de la coupe du monde 2026. Une affaire qui fait sortir l’ancien Milieu Offensif Sénégalais, Khalilou FADIGA de son silence. « Aux personnes mal informées, pour ne pas dire mal intentionnées voulant porter nuisances a Mme Fatma SAMOURA pars ce que c’est une Femme Africaine Noire, qui évolue professionnellement dans un monde d’hommes ; on se permet certains écarts ». déclare-t-il sur son compte Instagram.

Il poursuit « Apparemment Mme Fatma SAMOURA aurait des liens de parenté avec Mr El Hadji Ousseynou DIOUF, il en aurait alors aussi avec notre chanteur Pape DIOUF qu’elle aurait écoutée dans sa voiture ou avec notre président de la république Monsieur Abdou DIOUF ou avec Monsieur Mame Birame DIOUF qu’elle vue jouer à Stoke City et l’autre Pape DIOUF (OM) pour avoir mangé un jour une bouillabaisse au vieux port, j’en passe ; tellement les exemples ne manquent pas. Nous avons autant de DIOUF que vous avez de DUPONT, alors respectez l’intégrité de cette Brave, Honnête et Grande Dame ».