Affaire François Mancabou : son épouse Clémentine Coly entendue ce lundi

Du nouveau dans l'affaire François Mancabou, du nom de cet homme arrêté dans le cadre de l’affaire dite des « Forces spéciales » de Pastef et décédé dans des circonstances troubles lors de sa garde à vue à la Police centrale de Dakar. Le juge d'instruction du deuxième cabinet cherche à recueillir tous les témoignages pertinents concernant sa mort. Selon le journal Libération, son épouse, Clémentine Coly, sera entendue par le magistrat instructeur ce lundi. Son audition par le juge est liée au fait qu'elle était en contact permanent avec son époux lorsqu'il était hospitalisé.



Pour rappel, le juge a déjà entendu plusieurs policiers et des détenus qui étaient dans la même chambre de sûreté que François Mancabou.