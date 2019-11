Affaire Frank Timis- Aliou Sall : le Cdr saisit la Chambre d'accusation

Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et compagnie, regroupés autour du Congrès de la renaissance démocratique (Crd), ont mis leur menace en exécution. Ils ont saisi, jeudi dernier, la Chambre d'accusation, contre le refus du doyen des juges de fixer la consignation de leur plainte, déposée le 22 juillet 2019, dans l’affaire Pétrotim dans laquelle, Aliou Sall, le jeune frère du président de la République, a été accusé de corruption à hauteur de « 10 milliards de dollars ».



Selon le journal « Les Échos » qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, dans la requête déposée par leur conseil, ils accusent le juge Samba Sall de violer la loi, notamment les dispositions de l’article 79 du code de procédure pénale.



Seulement, rappelle le journal, le juge Samba Sall avait demandé à Thierno Alassane Sall et Cie de se déplacer jusqu’à son bureau pour être entendus afin de confirmer leur plainte avec constitution de partie civile, avant qu’il ne puisse fixer la consignation et commencer l’enquête.