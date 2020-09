Affaire IAAF: Lamine Diack condamné à 4 ans de prison dont 2 ans ferme pour corruption

La 32e Chambre du tribunal correctionnel de Paris a condamné, ce mercredi 16 septembre l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack à quatre (4) ans de prison dont deux (2) ans ferme , assortie d' une amende de 500. 000 euros soit plus de 327 millions de F Cfa.



Lamine Diack, âgé de 87 ans, est reconnu coupable des faits de corruption passive et active, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.