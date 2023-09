Affaire Juan Branco : Pape Nguirane Ba, propriétaire de l'hôtel « L'Etoile du Lac », inculpé et placé sous mandat de dépôt

La situation politique au Sénégal continue de susciter des rebondissements inattendus, touchant désormais des personnalités proches d'Ousmane Sonko, comme Pape Nguirane Ba, plus connu sous le nom de Vieux Ba, propriétaire de l'hôtel L'Etoile du Lac. Ce dernier a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet, suite à son implication présumée dans l'affaire de l'avocat français Me Juan Branco, venu au Sénégal lors des récents événements politiques.



Alors que l'avocat français Me Juan Branco est actuellement en liberté de même que son confrère Me Babacar Ndiave, le dossier continue de se développer, entraînant de nouvelles arrestations. Après l'inculpation du maire de Sangalkam, Pape Sow, ainsi que de son frère, c'est désormais au tour de Pape Nguirane Ba de faire face à la justice.



Selon les informations relayées par Les Échos, le propriétaire de l'hôtel L'Etoile du Lac, situé au Lac Rose, a été inculpé par le juge Mamadou Seck, qui a retenu des charges lourdes à son encontre, notamment celles « d'association de malfaiteurs, de complicité de recel de malfaiteurs, et d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ». Ces accusations ont conduit à sa mise en détention.



L'affaire prend sa source dans l'hébergement présumé de l'avocat français Me Juan Branco lors de son séjour au Sénégal. Selon les éléments du Parquet, c'est Pape Nguirane Ba qui aurait accueilli l'avocat français après avoir été informé de sa présence au Sénégal, dans le contexte des récents événements politiques et de la conférence de presse qui a suivi.



Le récit du journal détaille que c'est le maire de Sangalkam qui aurait reçu Me Branco avant de le mettre en contact avec une tierce personne, qui l'aurait conduit à l'hôtel L'Etoile du Lac. Une case aurait été louée pour une nuit, au prix de 25 000 francs CFA, tandis que Me Juan Branco serait resté dans son véhicule aux vitres teintées. L'avocat français aurait passé cinq jours à l'hôtel avant de quitter le Sénégal à bord d'une pirogue en direction de Rosso, en Mauritanie, moyennant la somme de 2 millions de francs CFA.



Pape Nguirane Ba a vigoureusement nié les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'avait aucune connaissance de la présence de Me Branco dans le véhicule ni de son séjour à l'hôtel. Ses arguments n'ont cependant pas convaincu le juge, qui a pris la décision de l'inculper et de le placer sous mandat de dépôt.