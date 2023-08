Affaire Juan Branco: le maire de Sanghalkam Pape Sow placé sous mandat de dépôt

Le maire de Sangalkam, une commune de la ville de Rufisque est envoyé en prison. Le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, qui vient d’inculper et de placer Alpha Bocar Khouma sous mandat de dépôt le soupçonne de complicité avec Me Juan Branco, l’avocat franco espagnol de Ousmane Sonko arrêté par Nouakchott et remis à Dakar pour répondre de 8 chefs d’inculpations.



Et pourtant, l’avocat français a été remis dans le premier avion après tout juste 48 heures de détention. Depuis lors, une traque a été lancée contre ses souteneurs et tous ceux qui l’avaient aidé pendant “son entrée et son séjour irrégulier au Sénégal.”



Interpellé dans le cadre de cette enquete, Me Babacar Ndiaye, un des avocats sénégalais de Ousmane Sonko avait été interpellé. Il encourait les mêmes peines que Pape Sow. Mais, suite à la mobilisation et aux mises en garde du barreau de Dakar, cet autre avocat a été remis en liberté. Restait donc Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, le maire de Sangalkam. A en croire des sources judiciaires citées par Kewoulo, “l’homme -membre de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall- aurait hébergé Juan Branco pendant deux jours avant de lui trouver un logement dans un hôtel du Lac Rose.” Et organiser son exfiltartion, par la mer, vers la Mauritanie d’où il a été arreté le dimanche dernier.