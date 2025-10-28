Affaire Lat Diop : la Cour suprême se prononcera le 6 novembre prochain

Le dossier de Lat Diop, ancien directeur général de LONASE revient sur le devant de la scène. La Cour suprême doit se prononcer, le 6 novembre 2025, sur le pourvoi formé par le procureur général contre la décision ayant accordé à l’ex-responsable une liberté provisoire conditionnelle.
La Chambre d’accusation financière avait autorisé, il y a quelques semaines, la remise en liberté de Lat Diop, sous assignation à résidence et surveillance électronique. Le parquet général a aussitôt contesté cette mesure, estimant que la gravité des faits reprochés justifiait son maintien en détention.
Incarcéré depuis septembre 2024, Lat Diop fait face à plusieurs chefs d’inculpation, dont « détournement de deniers publics, blanchiment de capitauxet extorsion de fonds. » Le préjudice est évalué à près de 8 milliards de francs CFA. L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui l’accuse d’avoir exigé des versements indus.
