Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Affaire Lat Diop : la Cour suprême se prononcera le 6 novembre prochain



Affaire Lat Diop : la Cour suprême se prononcera le 6 novembre prochain
Le dossier de Lat Diop, ancien directeur général de LONASE revient sur le devant de la scène. La Cour suprême doit se prononcer, le 6 novembre 2025, sur le pourvoi formé par le procureur général contre la décision ayant accordé à l’ex-responsable une liberté provisoire conditionnelle.
 
La Chambre d’accusation financière avait autorisé, il y a quelques semaines, la remise en liberté de Lat Diop, sous assignation à résidence et surveillance électronique. Le parquet général a aussitôt contesté cette mesure, estimant que la gravité des faits reprochés justifiait son maintien en détention.
 
Incarcéré depuis septembre 2024, Lat Diop fait face à plusieurs chefs d’inculpation, dont « détournement de deniers publics, blanchiment de capitauxet extorsion de fonds. » Le préjudice est évalué à près de 8 milliards de francs CFA. L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet, qui l’accuse d’avoir exigé des versements indus.
Autres articles


Mardi 28 Octobre 2025 - 20:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter