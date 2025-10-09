Affaire Madiambal Diagne : Ellipse Projects dément toute implication et dénonce un conflit « politique et médiatique »

L’affaire Madiambal Diagne, liée au Programme de modernisation des infrastructures judiciaires (PROMIJ), connaît un nouveau rebondissement avec la réaction de la société française Ellipse Projects, au cœur des soupçons de malversations financières. Interrogée par Jeune Afrique, la directrice de la communication du groupe, Victoria Jaunasse, a tenu à clarifier la position de l’entreprise, assurant qu’elle est « injustement mentionnée dans un conflit d’apparence politique et médiatique qui ne la concerne pas ».



Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, patron du journal Le Quotidien, fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire au Sénégal. Plusieurs membres de sa famille ont été inculpés pour des faits présumés « d’enrichissement illicite et de passation de marchés frauduleuse », dans le cadre du PROMIJ. D’après les informations relayées, l’enquête s’intéresse aux liens entre la société Ellipse Projects, prestataire principal du programme, et la SCI Pharaon, structure détenue par Madiambal Diagne et ses proches.



Toujours selon Jeune Afrique, Victoria Jaunasse souligne qu’« aucune notification officielle ne nous a été adressée concernant d’éventuelles procédures en cours ». Elle affirme que la société « a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels et des mécanismes de contrôle mis en place par l’État sénégalais ».



Pour rappel, le Programme de modernisation des infrastructures judiciaires (PROMIJ) visait la réhabilitation et la construction de tribunaux à travers le pays, pour un coût global estimé à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. C’est dans le cadre de ce vaste chantier que la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a signalé des mouvements financiers jugés suspects entre certaines entités partenaires.



Madiambal Diagne se trouverait actuellement en France, tandis que l’enquête se poursuit.