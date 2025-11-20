Affaire Madiambal Diagne : la Chambre d'accusation ordonne la libération de Serigne Omar Mbaye

Un nouveau rebondissement survient dans l'affaire Madiambal Diagne. La Chambre d'accusation financière a ordonné, mercredi, la libération de Serigne Omar Mbaye, le marabout du journaliste, qui était incarcéré dans le cadre de cette procédure.



Selon les informations du quotidien Libération, cette décision, si elle devient effective, pourrait reconfigurer les équilibres du dossier dans les prochains jours. Pour l'heure, la libération n'est pas encore effective. Son sort dépend désormais du parquet général, qui dispose d'un délai de six jours pour décider de faire appel ou non.



Serigne Omar Mbaye avait été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Les enquêteurs lui reprochent d'avoir joué un rôle dans la fuite de l'homme d'affaires Madiambal Diagne, actuellement visé par un mandat d'arrêt international. Avant de quitter le territoire national, Madiambal Diagne se serait rendu à Thiès (à 70 kilomètres de Dakar) pour une consultation avec le marabout, un détail qui a retenu l'attention des enquêteurs.



Inculpé pour "association de malfaiteurs", une accusation grave ayant justifié son placement en détention par le président du Collège des juges d'instruction, Serigne Omar Mbaye avait été arrêté en même temps que l'épouse et les deux enfants de Madiambal Diagne.

