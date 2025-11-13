Affaire Madiambal Diagne: le journaliste porte secours à son marabout Serigne Mbaye, inculpé pour complicité

Le journaliste et homme d’Affaires sénégalais, Madiambal Diagne, suspecté dans plusieurs affaires de corruption et de détournements de deniers publics portant sur plusieurs milliards de FCFA, continue de faire parler de lui depuis la France, où il s’est réfugié pour échapper aux poursuites lancées par les autorités de son pays.



Dans un message sur X (anciennement Twitter), le patron du groupe «Avenir Communication» a apporté ce jeudi son soutien à son marabout Serigne Mor Mbaye, accusé de complicité dans cette affaire de blanchiment de capitaux et de transferts illégaux de fonds.



Selon le chef d’entreprise, son guide religieux fait l’objet d’un acharnement politique. «Serigne Omar Mbaye est juste un otage, poursuivi pour un délit d’amitié. Toutes les personnes poursuivies dans cette affaire se révèlent être des otages», a dit Madiambal Diagne, sous le coup d’un mandat d’arrêt international.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt, Serigne Mbaye croupit en prison depuis le 30 septembre 2025. Il avait demandé l’annulation de la procédure judicaire dans «l’affaire Madiambal Diagne», estimant que son inculpation ne s’est pas faite dans les règles de l’art, conformément à loi.