Affaire Madiambal Diagne : ses avocats dénoncent un dossier “politique” après les arrestations de journalistes

Les avocats de Madiambal Diagne ont réagi avec « indignation » aux arrestations des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall, survenues dans le cadre de la médiatisation de l’affaire impliquant leur client. Dans un communiqué publié ce mercredi, le collectif dénonce des interpellations qui, selon lui, portent atteinte à la liberté d’informer et confirment le caractère politique du dossier.« Les arrestations des journalistes susvisés, au mépris de la liberté d’informer, sont un nouvel et flagrant aveu du caractère politique de ce dossier », ont affirmé les avocats, précisant que cette évolution « sera portée à la connaissance de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, lors de l’audience prévue le 4 novembre prochain. »Le collectif rappelle que Madiambal Diagne « n’a jamais cherché à échapper à une justice indépendante. » Selon le communiqué, l’ancien directeur du groupe Avenir Communication « a quitté le Sénégal avant l’émission du mandat d’arrêt le visant et demeure libre en France, où la justice n’a pas jugé nécessaire de le placer en détention dans le cadre de la procédure d’extradition en cours. »Les avocats soulignent par ailleurs qu’ « aucune interdiction de s’exprimer publiquement ne pèse sur lui », ajoutant qu’il est « pleinement légitime à critiquer le caractère inéquitable de la procédure sénégalaise et à exercer ses droits de la défense. »Enfin, le collectif attire l’attention sur la situation de la famille de Madiambal Diagne, rappelant que « son épouse et ses enfants sont encore injustement détenus » et que « l’état de santé de Mme Diagne reste inquiétant. » Les avocats estiment que ces interpellations de journalistes constituent « une démonstration de force inédite », renforçant leurs « plus vives préoccupations quant au respect des droits fondamentaux dans ce dossier. »