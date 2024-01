Affaire Mame Mbaye Niang: Ousmane Sonko va déposer un rabat d’arrêt

Le feuilleton judiciaire entre Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang n’en est pas encore à son épilogue, malgré la décision de la Cour suprême de confirmer la condamnation en Appel.



Selon le journal Les Échos, les avocats du maire de Ziguinchor préparent un rabat d’arrêt. La requête sera déposée « incessamment » devant la Cour suprême affirme le journal.



Pour rappel, la même juridiction a débouté l’opposant jeudi dernier suite à son pourvoi en cassation. Ce, après sa condamnation à 6 mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts par la Cour d’appel le 8 mai dernier dans le dossier l’opposant à Mame Mbaye Niang. La Cour n’a cassé que le dispositif de la contrainte par corps.