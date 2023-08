Affaire Me El Mamadou Ndiaye: la Chambre d’accusation sur le point d’entendre la partie civile et un témoin

Le dossier de l’avocat El Mamadou Ndiaye ne traine pas au niveau de la Chambre d'accusation. La juridiction d'instruction du second degré veut démarrer les auditions. Lundi, la partie civile était programmée pour être entendue sur le fond. Selon Les Échos, l'audition a été reportée sine die, pour des raisons de santé.



D’après les informations du journal, depuis que l’avocat est placé sous mandat de dépôt, la défense fait des pieds et de mains pour faire sortir son confrère. La Chambre d'accusation est également dans les dispositions pour entendre l'avocat.



« Dans ce dossier, la Chambre d'accusation veut ratisser large, un témoin de l'affaire doit également être auditionné », rapporte le journal.



Rappelons que sur un dossier de trois milliards, l'avocat serait impliqué pour un montant de 300 millions qui aurait transité entre ses mains. El Mamadou Ndiaye a juré sur tous les saints n’avoir empoché que son argent, c’est à dire ses honoraires qui s’élèveraient à beaucoup moins que ça. Cela est manifestement loin de convaincre le procureur général qui a visé les chefs d’escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction.



Par ailleurs, la partie civile qui était poursuivie pour blanchiment hume depuis bien longtemps l’air de la liberté. C’est dans cette même affaire faut-il souligner, que Mansour et Oumar Sow, PDG d’Odis Group ont été arrêtés l’année dernière.