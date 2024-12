Affaire Ndiaga Diouf : « Barthelemy Dias n’a pas tort dans cette affaire », Me Moussa Bocar Thiam

Depuis quelque temps, le maire de Dakar, Barthelemy Dias est rattrapé par l’affaire Ndiaga Diouf qui date de 20211. Une affaire qui lui a coûté son mandat de député fraîchement élu ainsi que sa révocation de la mairie de Dakar sous son magistère depuis 2022. Interpellé sur cette affaire, Me Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, a soutenu que tout cela est orchestré par le régime en place.



En l’en croire, « Barthelemy Dias n’a pas tort dans cette affaire-là ». Il a également déploré le fait qu' « aujourd’hui qu’il soit victime de cette affaire ». Dénonçant « une injuste », l’avocat a affirmé que cette affaire est purement politique. « Il faut que tous les Sénégalais sachent que ce n’est pas une affaire judiciaire, ce n’est pas une affaire juridique, ce n’est pas une affaire de droit. C’est juste une injustice politique qui est engagée à l’encontre de Barthelemy Dias », a-t-il fustigé.



Pour Me Bocar Thiam, Barthelemy Dias serait encore à la tête de la mairie de Dakar « s’il était encore dans la coalition de Diomaye. Il serait encore maire, il serait encore député. C’est une décision politique du camp de Diomaye Faye et du camp d’Ousmane Sonko à l’encontre d’un opposant politique. Ce n’est pas une question de droit, ce n’est pas une question de textes, c’est une affaire éminemment politique », a-t-il lancé ce dimanche, à l'émission Grand Jury sur la Rfm.