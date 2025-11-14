Affaire Pape Abdoulaye Touré : les enquêteurs reconstituent les faits, en présence de la supposée victime

Après les violences enregistrées entre février 2021 et mars 2024, au Sénégal, les enquêteurs sont à pied d’œuvre pour rétablir la vérité et la justice pour les victimes. L’une des dernières actions en date concerne le cas de Pape Abdoulaye Touré, militant du mouvement citoyen «Sénégal Notre Priorité (SNP)», qui dit avoir été torturé.



Les enquêteurs de la section de recherche viennent de procéder à la reconstitution des faits sur la supposée torture de Pape Abdoulaye Touré, comme le rapporte le journal «Les Echos», ajoutant qu’ils ont repris le déroulement des événements, avec la victime, jusqu’à l’endroit il aurait été torturé. «Pape Touré n’a rien omis, il leur a tout expliqué», assure le quotidien.



C’est certainement un soupir de soulagement pour Pape Abdoulaye Touré, lui qui n’a cessé de réclamer la justice et toute la lumière sur cette affaire. Il avait même accusé Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, d’être derrière la «séquestration» et les «actes de torture» dont il aurait été victime lors des événements de 2021-2024. Cette accusation avait amené la Section de recherches ( Sr) à entendre l’ancien ministre le lundi 06 octobre.



Pour rappel, les manifestations publiques au Sénégal entre février 2021 et mars 2024 ont engendré plusieurs morts, des blessés et la destruction de nombreux biens matériels.



Des procédures d’information judicaire avaient été ouvertes avant que tous les dossiers ne soient mis au tiroir par la loi d’amnistie qui couvre la période. La réouverture des dossiers a été une demande sociale, une exigence des familles des victimes, ainsi que la société civile et des associations de défense des droits humains.



