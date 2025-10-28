Affaire Pape Malick Ndour : les dessous de son audition à la Section de recherches (Sr)

Le responsable des cadres de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a une nouvelle fois été libéré à l'issue de son audition par la Section de recherches (SR), lundi 28 octobre. Cette convocation marquait sa deuxième comparution dans cette affaire sensible.



Contrairement à certaines anticipations médiatiques qui envisageaient son renvoi devant le parquet, l'intéressé a pu regagner son domicile. Selon les informations du journal Libération, après avoir répondu à une série de questions des enquêteurs portant sur les mêmes faits, M. Ndour a été libéré à l'issue de concertations entre officiers.



Le dossier connaît des rebonds judiciaires depuis la première interpellation de Pape Malick Ndour. Le vendredi 24 octobre, il avait été entendu par les gendarmes avant d'être placé en garde à vue pour des chefs d'accusation graves, notamment "atteinte à la sûreté de l'État" et "discours de nature à troubler l'ordre public".



Sa libération, survenue tard dans la nuit, avait alors suscité la surprise. Les enquêteurs lui avaient immédiatement remis une nouvelle convocation pour le lundi 28 octobre.