Affaire Prodac : Pape Malick Ndour présenté au juge d'instruction du Pool judiciaire financier ce vendredi
Pape Malick Ndour, coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République (APR), a été placé en garde à vue hier, jeudi. Il sera présenté ce vendredi au juge d'instruction du premier cabinet du Pool judiciaire financier. M. Ndour est poursuivi pour "association de malfaiteurs et complicité de détournement de deniers publics".

Son arrestation fait suite à l'inculpation de Mamina Daffé, ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

Ce dernier a été écroué par le juge du Pool financier pour des faits de "détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux". Les montants présumés détournés dans cette affaire s'élèveraient à environ 682 millions de francs CFA.
Vendredi 7 Novembre 2025 - 09:25


