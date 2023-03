Affaire Sonko vs Mame Mbaye Niang : le leader de Pastef n’est pas encore sorti de l’auberge

Le ministère public, non satisfait de la décision rendue par le juge, a interjeté appel, selon nos confrères de Emedia qui citent de sources proches du parquet. Ainsi, après avoir évité une inéligibilité lors de ce procès, Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, n’est pas encore sorti de l’auberge.



Au cours de l’audience, le maître des poursuites a relevé ce qu’il qualifie de mauvaise foi de la part de Sonko. « Après la plainte de Mame M’Baye Niang, Sonko avait 10 jours pour présenter des preuves. Puisqu’il ne l’a pas fait, la diffamation est consommée parce que la bonne foi ne peut pas être développée en l’espèce. Quand les enquêteurs ont saisi l’IGF on leur a clairement dit que ce rapport n’existe pas. Malgré cela, il a continué dans ses mensonges. Il a traité Mame M’Baye Niang de menteur ce qui confirme les injures », a dit le procureur avant de déclarer que le délit de faux en écriture publique était également avéré dans la mesure où « Sonko a produit un rapport qui en réalité n’existe pas. »



Pour la répression, il avait requis 2 ans dont 1 an ferme pour diffamation, 2 ans dont 1 an ferme pour faux en écriture publique et 3 mois ferme pour injure, tout en demandant à ce qu’un mandat d’arrêt soit décerné à Ousmane Sonko. Le juge ne l’a pas suivi dans son réquisitoire.



En effet, ce dernier, même s’il a déclaré Sonko coupable de diffamation, il ne l’aura condamné qu’à une peine de 2 mois assorti du sursis et d’un montant de 200 millions de dommages et intérêts à payer au ministre Mame Mbaye Niang. Un verdict qui n’agrée visiblement pas le parquet. Et c’est reparti pour un autre tour.