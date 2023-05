Affaire Sweet Beauty: Alioune Ndao annonce l'arrestation de Sonko dans les prochains jours

L'ancien Procureur Alioune Ndao, par ailleurs, Secrétaire général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement (PJ2D, opposition) annonce l'arrestation prochaine de l'opposant Ousmane Sonko, dans le cadre de son procès pour viol présumé sur Adji Sar, prévu le 16 mai devant la chambre criminelle.



« Macky Sall, moi Alioune Ndao je te parle. Tu me connais très bien. Il n'y aura pas de 3e mandat. Prépare tes bagages et quitte le Sénégal. Il faut arrêter de décider qui doit aller aux élections et qui ne doit pas. A commencer par Sonko », a déclaré M. Ndao, lors du rassemblement du F24, vendredi soir à la Place de la Nation.



« Je sais qu'ils sont en train de préparer l'ordonnance de prise de corps dans l'affaire Adji Sarr. Que tous les Sénégalais refusent cela », a prévenu l'ancien Procureur qui a exprimé son soutien au leader de Pastef.



Le procès du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui se trouve d'ailleurs à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a été fixé au 16 mai. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021 pour "viols et menaces de mort" après une plainte d'une employée d'un salon de beauté de Dakar où il allait se faire masser. Un juge d'instruction avait décidé le 18 janvier de renvoyer l'opposant devant une chambre criminelle.



Son arrestation en mars 2021 avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes meurtrières, de pillages et de destructions qui avaient fait 14 morts. Sonko, élu maire de Ziguinchor, dénonce une machination ourdie par le président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle, ce que ce dernier réfute.