Affaire Sweet beauté : l'examen du recours des avocats de Sonko renvoyé au 14 février

Le recours introduit par les avocats d'Ousmane Sonko suite au renvoi du dossier l’opposant à la masseuse Adji Sarr devant la Chambre criminelle, ne sera pas examiné ce jeudi. Pour cause, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a renvoyé l'affaire au 14 février prochain.



Les conseils du président de Pastef espéraient une annulation de l’ordonnance du Doyen des juges qui l’expose à un face-à-face devant un tribunal avec Adji Sarr, son accusatrice.



Dans leur requête, aux fins d'annuler l’ordonnance du Doyen des juges, ils ont dénoncé que dans cette procédure, seule la partie civile et le parquet- et non l’inculpé- sont autorisés à faire appel.



Les robes noires n’ont pas manqué de souligner leurs nombreuses demandes en nullité restées sans effet.