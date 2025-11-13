Affaire à la Chambre de Commerce de Ziguinchor : le gouvernement confirme les détournements, selon Guy Maris Sagna

Lors de l’examen en commission du budget, mardi 12 novembre 2025, le député Guy Marius Sagna a de nouveau interpellé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, au sujet d’une mission d’inspection envoyée à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor (CCIAZ). Cette mission faisait suite à une question écrite du député datée du 26 décembre 2024.



Le ministre a confirmé les allégations du député, annonçant que « tout ce que j'avais écrit dans ma question écrite s'est révélé exact. Pire, la réalité était même plus importante que ce que ma question écrite évoquait », a écrit Guy Marius Sagna sur sa page Facebook. Face à l’ampleur des détournements, le ministre a annoncé que des mesures seraient prises par le gouvernement et que des élections seraient organisées au sein des chambres de commerce.



Pour le député, ce scandale est un « cas d’école » qui illustre plusieurs dysfonctionnements : l'opacité d’un « système néocolonial et prédateur » au sein de l’administration: la lenteur des processus et la capacité d’un ministère à se tromper puis à revenir sur ses décisions; la mobilisation du « système parasitaire et néocolonial » pour tenter de « "tuer" un lanceur d'alerte ».



Guy Marius Sagna a rendu hommage à M. Moussa Kane, Secrétaire général de la CCIAZ, saluant son courage et le décrivant comme l’un de ces héros « dans l'ombre ». Il en a profité pour lancer un appel au combat patriotique, affirmant que « personne n'a de prétexte pour ne pas mener le combat patriotique [...] dans son secteur, dans son Bureau, dans son quartier, dans son village ».



Dans sa question écrite initiale, le député avait dénoncé de « graves malversations financières, les facturations illégales et les fraudes sur les statistiques au port de Ziguinchor et les conflits d’intérêts » à la CCIAZ.



Parmi les faits précis révélés figurent un conflit d'intérêts flagrant : la CCIAZ a versé « au moins 150 millions de francs CFA » à l’hôtel Kadiandoumagne, dont le gérant n’est autre que le président de la Chambre de commerce lui-même.

