Affaire coalition « Diomaye Président » : des Sénégalais mettent en garde Diomaye Faye contre toute « trahison » envers Sonko

« Que le Président Diomaye reste sur la voie de la vérité »

Une nouvelle tension secoue le sommet de l’État entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. En cause, la décision du chef de l’État de démettre Aïda Mbodj de ses fonctions de coordinatrice de la coalition « Diomaye Président », officialisée par un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux hier, mardi.Interrogés par PressAfrik, plusieurs Sénégalais rencontrés dans la rue ont exprimé leur désapprobation face à cette décision, qu’ils jugent « injuste » et « ingrate ». Papis Biagui, quadragénaire, estime que le président « trahit » celui grâce à qui il doit son ascension politique.« Il ne devrait pas faire ça à Sonko. Sonko s’est battu pendant dix ans pour arriver là où il est, et Diomaye a été élu en dix jours grâce à lui. Il devrait lui être reconnaissant », déplore-t-il.Pour Olivier, un autre citoyen rencontré, il est encore trop tôt pour juger. « J’attends la déclaration du président Ousmane Sonko (Pros) avant de me prononcer. Nous écoutons seulement Pros », dit-il, tout en rappelant que « là où Sonko se positionne, j’y suis ».Toutefois, il met en garde et rappelle au Président Diomaye sur les circonstances qui l’ont mené au pouvoir. « Là où Sonko se positionne, j’y suis. C’est lui qui nous intéresse. Parce que là où on est arrivé aujourd’hui, c’est grâce à lui. C’est lui qui a mis en place le parti Pastef et la coalition Diomaye Président ».Amadou Barry, lui, appelle le chef de l’Etat à la transparence s’il souhaite préserver son alliance avec son Premier ministre. « Si Diomaye veut que son compagnonnage avec Sonko ne se termine pas, qu’il ne le trahisse pas. Qu’il reste sur la voie de la vérité, sinon il perdra le soutien du peuple », avertit-il.Papis Biagui pense toutefois que la rupture est déjà consommée. Mais Papis Biagui pense que la rupture est déjà effective, car « en y voyant comment Diomaye agit, ça montre qu’il y a des divergences d’idées entre eux ».Il a aussi avancé que cette situation n’honore pas le parti qui a tant lutté contre le système. « Aminata Touré fait partie de l’ancien système. Cette situation est un échec pour le Pastef, car on ne peut pas combattre l’ancien système pour qu’aujourd’hui Diomaye et Sonko ait des problèmes à cause de l’un des leurs ».Sur les éventuelles répercussions politiques, Amadou Barry reste catégorique : « Tout ce que Diomaye fera au Sénégal sans l’accord de Sonko, ça ne va pas plaire aux Sénégalais. Même s’il développe le Sénégal comme la France est développée « douniou saff », qu’il se range tout simplement derrière Sonko », soutient-il. « Pros ne connaîtra jamais l’échec même si c’était arrivé, on ne le verra pas comme un échec. Donc c’est à Diomaye de faire attention », ajoute Amadou Barry.Dans la foulée, le Pastef a officiellement rejeté la décision présidentielle par une note publique. Le parti d'Ousmane Sonko annonce même la création d’une nouvelle coalition, baptisée Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique (APTE), marquant ainsi une nouvelle étape dans le bras de fer entre les deux têtes de l’exécutif.