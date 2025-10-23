Affaire de la « dette cachée » : Macky Sall lance la contre-offensive avec l’arrivée de son avocat à Dakar

L'ancien président Macky Sall est entré dans une phase décisive de sa riposte judiciaire et politique dans l'affaire dite de la « dette cachée ». L'arrivée, hier, mercredi soir à Dakar, de Me Pierre-Olivier Sur, ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et coordonnateur du collège d'experts, officialise l'ouverture d'une séquence de défense, alors que les institutions sénégalaises maintiennent un silence sur les requêtes de l'ex-Chef de l'État.



En effet, Me Pierre-Olivier Sur a foulé le tarmac de l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) par le vol AF0718 d'Air France. L’avocat qui va passer 24 heures à Dakar a été accueilli par une délégation d’alliés de Macky Sall dont, Hamidou Anne, coordonnateur de la Cellule d'analyse et de prospective de l'Alliance pour la République (APR), et Abdoulaye Kane de la Convergence des Cadres républicains (CER). L'accueil, « teinté de gravité et de concentration », selon « L’Observateur », souligne l'importance stratégique de ce déplacement.



Dès ce jeudi matin, une réunion cruciale à huis clos se tiendra avec ses confrères sénégalais, membres du pool d'avocats de Macky Sall. Cette rencontre sera d'abord l'occasion pour Me Sur de transmettre un message personnel de l'ancien Président, avant d'aborder en profondeur les suites à donner à la procédure engagée.



Pour rappel, le 7 octobre dernier, deux courriers officiels avaient été adressés au ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba, et au président de la Cour des comptes, Mamadou Faye. Par ces correspondances, l'ancien Chef de l'État réclamait formellement la transmission du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), document ayant servi de base à l'audit de la Cour des comptes sur la gestion budgétaire 2019-2024. À ce jour, ces requêtes sont restées sans réponse, un « mutisme institutionnel » que les défenseurs de Macky Sall dénoncent comme une entrave à leurs droits.



La réunion de ce jeudi s'annonce décisive pour arrêter la stratégie la plus efficace. Les avocats analyseront chaque option, chaque voie de recours, dans l'optique d'une défense « ferme et méthodiquement construite ».



Me Pierre-Olivier Sur avait déjà esquissé la ligne de conduite dans un entretien exclusif accordé à L'Observateur dimanche dernier. « En l'absence de réponse du ministère des Finances et de la Cour des comptes, nous prévoyons une mise en demeure formelle de communication des pièces sollicitées. Si cette voie amiable reste infructueuse, nous n'excluons pas de saisir le Juge des référés pour obtenir ces documents, ou d'interpeller toute autorité judiciaire compétente », avait-il déclaré.



Reste à savoir si cette approche sera entérinée par ses confrères sénégalais, lors de cette rencontre cruciale qui devra dessiner la défense entre enjeux juridiques et politiques. Un échange similaire est prévu avec les experts financiers mobilisés sur le dossier.



L'APR face à des obstacles inattendus pour organiser la communication

Parallèlement au volet judiciaire, la séquence de communication s'avère compliquée. Me Sur doit rencontrer la presse nationale pour une série d'échanges, incluant une interview grand format télévisée et des entretiens avec des radios et médias en ligne, avant de s'adresser à la presse étrangère accréditée à Dakar « dans un effort de pédagogie et de transparence ».



Cependant, l'Alliance pour la République (APR) se heurterait à un obstacle inattendu pour réunir les journalistes : l'impossibilité de trouver une salle. Selon un haut responsable du parti, « aucun des établissements contactés par le parti n'avait donné de suite favorable à la demande » jusqu'à tard hier soir.



« Le patron d'un hôtel où nous avions l'habitude d'organiser certains événements du parti, nous a cette fois fermé ses portes, par crainte de représailles », a confié un responsable de l'APR, visiblement amer.



Face à cette situation, une solution de repli est envisagée : « Si nous ne trouvons pas de salle d'ici demain, nous n'aurons d'autre choix que de recevoir les journalistes chez nous, au siège du parti, à Mermoz. »