Affaire de la "dette cachée" : Macky Sall passe à l'offensive juridique

L'ancien président sénégalais Macky Sall a engagé une offensive juridique d'envergure pour répondre aux accusations de « dette cachée » portées contre son administration. Décidé à protéger son héritage économique et politique, il a mobilisé un pool de cabinets d'avocats de plusieurs nationalités, dont des Sénégalais, ainsi que des experts financiers. Cette équipe est placée sous la coordination du bâtonnier Me Pierre-Olivier Sur.



Selon L'Observateur, cette stratégie s'est matérialisée le 7 octobre 2025 dernier, par l'envoi de courriers officiels au ministre des Finances et au président de la Cour des comptes. Ces courriers exigent la communication du rapport complet de l'Inspection générale des finances qui a servi de base à l'audit des finances publiques. Maître Sur justifie cette demande par le besoin de transparence et le droit à un débat contradictoire, arguant que ce document crucial n'a jamais été officiellement communiqué aux parties concernées, rapporte la même source.



Au-delà de l'aspect juridique, cette offensive vise clairement à sauvegarder l'héritage politique de l'ancien chef de l'État. En exigeant la publication des documents et en invoquant le principe du contradictoire, Macky Sall positionne son camp comme défenseur de la transparence financière. Cette manœuvre s'inscrit dans un contexte politique tendu où les accusations de "dette cachée" pourraient durablement entacher son héritage et celle de son régime.



