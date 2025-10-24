Affaire de la « dette cachée » : Pour Waly Diouf Bodian, « Macky Sall veut transformer ses déboires judiciaires en cabale politique »

Le Directeur général du Port automobile de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a vivement critiqué l’attitude de l’ancien président Macky Sall dans l’affaire dite de la dette cachée. Selon lui, la stratégie de l’ex-chef de l’État « est clairement cousue de fil blanc ». « Il mime une candidature de diversion à l’ONU, un retour plus qu’improbable au Sénégal et une ligne de défense anticipative et bancale fondée sur des dénégations systématiques », a-t-il déclaré, estimant qu’« aucune construction intellectuelle ne pourra écarter la certitude qu’il y a eu une dette cachée et une manipulation des comptes publics ».



M. Bodiang considère que l’objectif de cette posture serait de « déconstruire artificiellement la vérité » afin que les futurs ennuis judiciaires de l’ancien président soient perçus « comme une cabale politique ». Il a également ironisé sur la récente conférence des avocats de Macky Sall, suggérant que « leurs explications auraient dû être tenues au Maroc ». « Ici, au Sénégal, Macky Sall n’a aucune chance de se tirer d’affaire avec un collier d’infractions commises. Il le sait », a conclu le DG du Port automobile de Dakar.