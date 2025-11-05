Affaire des 10 milliards FCFA impliquant Amadou Sall : les premières auditions au fond prévues les 18 et 19 novembre

Le collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier s'apprête à ouvrir les premières auditions au fond dans l'affaire Woodrose Investment LTD. Ces auditions, prévues les 18 et 19 novembre 2025, marquent un tournant dans ce dossier financier qui a "longtemps capté l'attention des Sénégalais" et implique au premier chef Amadou Sall.



La gérante de Woodrose SARL, Ndeye Seynabou Ndiaye, sera la première à comparaître devant les juges, informe L'Observateur dans sa parution de ce mercredi. Selon les éléments de l'enquête de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), cette société de droit ivoirien, constituée le 12 octobre 2017 et disposant d'un compte à la Nsia Bank, "avait reçu un bon de caisse de 10 milliards de FCFA et avait établi une procuration pour Amadou Sall".



Un autre acteur clé de ce dossier, Abdou Karim Mbacké, cité dans "une transaction suspecte de 10 milliards de FCFA" par la CENTIF, sera entendu à son tour par les magistrats instructeurs.



L'ouverture de ces auditions intervient dans un contexte particulier. En effet, "le pool judiciaire avait convoqué le 07 mai dernier Amadou Sall mais ce dernier ne s'est jamais présenté devant le Collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier". Depuis cette date, "aucune information n'a filtré, laissant le dossier en suspens et la justice dans l'attente".



